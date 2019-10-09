Школьник пожаловался на отравление беляшом, но анализ показал метадон

Перед тем как потерять сознание, школьник рассказал обо всём бабушке, которая и вызвала скорую.

В центре Москвы был госпитализирован подросток с острым отравлением наркотиками. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в ночь на 8 октября. Согласно рассказу 56-летней бабушки пострадавшего, её 14-летний внук пришёл домой и сказал, что ему очень плохо, он отравился беляшом. После этого несовершеннолетний потерял сознание.

Подростка экстренно доставили в детскую больницу, где врачи осмотрели больного и сделали экспресс-тесты на наркотические вещества. Анализ дал положительный результат и показал, что в крови юноши находятся метадон и амфетамин.

По информации агентства, сейчас подросток находится в бессознательном состоянии.