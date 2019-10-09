Распылившему баллончик в полицейских Подкопаеву смягчили приговор

Ивану Подкопаеву, распылившему баллончик в полицейских на несогласованном митинге в Москве 27 июля, смягчили приговор. Согласно решению Мосгорсуда, участник несанкционированной акции вместо трёх лет в колонии отсидит два года.

— Смягчить назначенное наказание до двух лет колонии общего режима, в остальной части оставить приговор без изменений, — огласила вердикт судья Елена Лаврова.

Как уже сообщал Лайф, ранее Подкопаев отказался от дачи признательных показаний и просил суд оправдать его. В ходе заседания также стало известно, что участник несогласованной акции выплатил моральный вред потерпевшим.

Напомним, что в начале сентября суд признал 25-летнего мужчину виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" и приговорил его к трём годам колонии общего режима. Подкопаев признал свою вину, вследствие чего дело рассматривали в особом порядке.