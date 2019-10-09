В Литве россиянина задержали за попытку подкупить пограничника взяткой в 5 евро

Мужчина может быть арестован из-за четырёх лишних пачек сигарет, которые он попытался ввезти в страну.

Инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте Мядининкай в Вильнюсском районе Литвы. Пограничник остановил 45-летнего водителя грузовика Volvo FH Truck с прицепом. Он оказался гражданином России, который транзитом ехал из Белоруссии.

Как сообщает "Sputnik Литва" со ссылкой на службы государственной охраны границы, россиянин перевозил шесть пачек сигарет (вместо положенных двух) и решил избежать наказания, дав пограничнику взятку.

Передавая пограничнику паспорт, водитель вложил туда купюру в пять евро. Его задержали на месте. Теперь нарушителю грозит штраф либо арест.

Ранее Лайф рассказывал, как гражданин Белоруссии пытался незаконно вывезти из Литвы трёх россиян и попался. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, что недавний приезд российской телеведущей Даны Борисовой в Киев взбудоражил украинских националистов. В частности, по словам зампреда движения "За украиноязычный Киев" Андрея Смолия, таких людей, как Борисова, нежелательно пускать в Незалежную. Позднее телеведущая призналась, что ей удалось побывать в стране благодаря тому, что она солгала украинским пограничникам о том, что не была в Крыму. Вскоре последовала реакция: въезд на Украину Борисовой теперь запрещён.