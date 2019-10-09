В "Роскачестве" рассказали, как выбрать свежую рыбу и икру

Качество деликатесов зависит от условий их производства, транспортировки и температуры хранения.

Специалисты дали несколько советов, как выбрать свежие рыбные деликатесы на российских прилавках, сообщается на сайте "Роскачества".

Качество замороженной рыбы и икры напрямую зависит от трёх факторов: санитарно-гигиенических условий производства, правильности транспортировки и температурного режима при хранении.

— Необходимо оценить условия хранения продуктов в магазине — взгляните на градусник, установленный в холодильнике. В случае с замороженной рыбой она не должна превышать –18 градусов, в случае с икрой — быть в пределах от –4 до –6 градусов (банка не должна быть вздутой), — советуют в "Роскачестве".

Также обязательно перед покупкой следует проверить срок годности. Замороженная рыба хранится от трёх до десяти месяцев (в зависимости от вида), а икра — примерно около года.

— Внешний вид рыбы и её глазури, то есть ледяной корочки, которой она покрывается в процессе производства, также играет большую роль. Глазурь должна равномерно покрывать поверхность рыбы и не отставать при лёгком постукивании, — рассказали эксперты.

А определить, что рыбу замораживали повторно, можно по внешним признакам: мутные глаза, повреждённые плавники и хвост.

Напомним, ранее в "Роскачестве" рассказали об опасности винных напитков. Они содержат ряд консервантов, которые в сочетании с алкоголем могут нанести вред здоровью.