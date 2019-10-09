Названы регионы России с самыми высокими стипендиями

Отмечается, что чаще всего студенты тратят средства на оплату проживания в общежитии, проезда и питания в столовой.

Самые высокие стипендии в России получают якутские студенты — 7,18 тысячи рублей в месяц в среднем. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Министерства образования и науки.

Второе и третье места занимают Мурманская (6,55 тысячи рублей) и Магаданская (6,26 тысячи) области. Также в пятёрке лидеров находятся Республика Алтай (6,04 тысячи) и Тува (5,99 тысячи).

Меньше всех получают студенты Ленинградской области (1,36 тысячи), Ямало-Ненецкого автономного округа (1,82 тысячи), Кабардино-Балкарии (две тысячи), Астраханской (2,25 тысячи) и Саратовской (2,46 тысячи) областей.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков объяснил высокие выплаты в регионах Сибири климатическими условиями, из-за которых ранее были введены надбавки.

Чаще всего студенты тратят свои стипендии на оплату проживания в общежитии, проезда и питания в столовой. По словам председателя Всероссийского студенческого союза Олега Цапко, сделать серьёзную покупку на стипендию очень трудно.

В следующем году выплаты российским студентам должны вырасти на 90 рублей. На 2021−2022 учебный год запланирована индексация стипендии на 4%.