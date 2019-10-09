Матвиенко предложила оснастить магазины лупами

При этом она отметила, что не все россияне могут ознакомиться с составом продуктов при помощи смартфона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила размещать в магазинах лупы с большим разрешением, чтобы все покупатели могли ознакомиться с составом товаров. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Заявление прозвучало в ходе правительственного часа, в котором принимала участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

— Очки не помогают, нужна лупа с очень большим разрешением. Приходит бабушка в магазин — пожилой человек "кота в мешке" покупает. Зачем тогда вообще пишут (мелким шрифтом на продуктах питания. — Прим. Лайфа), если это невозможно прочитать. Надо с этим разобраться, — заявила она.

При этом она отметила, что по данному вопросу поступает множество жалоб. Она также добавила, что не все пожилые россияне могут ознакомиться с составом продуктов при помощи смартфона.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников заметил, что законодательство не предусматривает какой-то определённый размер шрифта для состава продуктов питания, хотя для промышленных изделий размер шрифта установлен.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, на что россияне стали обращать внимание при выборе продуктов.