Девятилетнего ребёнка обвинили в убийстве пяти человек и двух поджогах

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Фото © Joe Raedle / Getty Images

Теперь прокуроры должны доказать, мог ли мальчик преднамеренно совершить массовое убийство.

В американском штате Иллинойс девятилетнего ребёнка обвинили в убийстве троих детей и двух взрослых, в двух поджогах и одном поджоге с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации издания, школьник устроил пожар шестого апреля в передвижном трейлере, стоящем в парке мобильных домов Timberline, под Чикаго. В результате происшествия погибли 69-летняя женщина, 34-летний мужчина, годовалый ребёнок и ещё двое двухлетних детей. Двоим удалось спастись.

По информации коронера Тима Рустмана, поджог был совершён умышленно. Главной сложностью для прокуроров будет доказать, что у ребёнка действительно было заранее сформировано намерение убить.

Девятилетние дети не знают, что Дед Мороз не существует. Они не знают, что люди умирают и не возвращаются к жизни. Я не знаю, могут ли девятилетние дети сознательно и намеренно совершить убийство, — пояснил адвокат по делам несовершеннолетних Гус Костопулос.

Если ребёнка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок. По словам прокурора штата Грега Мингера, учитывая возраст обвиняемого, испытательный срок является "единственным решением".

Это будет тяжёлое решение. Это трагедия, но в конце концов очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьёзных преступлений, заключил прокурор.

Отметим, что, согласно информации базы данных Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета, столь маленького ребёнка не обвиняли в массовых убийствах как минимум с 2006 года.

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