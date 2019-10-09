Девятилетнего ребёнка обвинили в убийстве пяти человек и двух поджогах

Теперь прокуроры должны доказать, мог ли мальчик преднамеренно совершить массовое убийство.

В американском штате Иллинойс девятилетнего ребёнка обвинили в убийстве троих детей и двух взрослых, в двух поджогах и одном поджоге с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации издания, школьник устроил пожар шестого апреля в передвижном трейлере, стоящем в парке мобильных домов Timberline, под Чикаго. В результате происшествия погибли 69-летняя женщина, 34-летний мужчина, годовалый ребёнок и ещё двое двухлетних детей. Двоим удалось спастись.

По информации коронера Тима Рустмана, поджог был совершён умышленно. Главной сложностью для прокуроров будет доказать, что у ребёнка действительно было заранее сформировано намерение убить.

— Девятилетние дети не знают, что Дед Мороз не существует. Они не знают, что люди умирают и не возвращаются к жизни. Я не знаю, могут ли девятилетние дети сознательно и намеренно совершить убийство, — пояснил адвокат по делам несовершеннолетних Гус Костопулос.

Если ребёнка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок. По словам прокурора штата Грега Мингера, учитывая возраст обвиняемого, испытательный срок является "единственным решением".

— Это будет тяжёлое решение. Это трагедия, но в конце концов очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьёзных преступлений, — заключил прокурор.

Отметим, что, согласно информации базы данных Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета, столь маленького ребёнка не обвиняли в массовых убийствах как минимум с 2006 года.