Треть желающих стать космонавтами в ОАЭ — женщины

Четыре тысячи жителей ОАЭ подали заявки на работу космонавтами. Треть из них составляют женщины, рассказал генеральный директор космического агентства страны Мухаммед аль-Ахбаби в интервью РИА "Новости".
— Заявки подало четыре тысячи человек. Интересно, что треть заявок — от женщин, — сказал гендиректор.
Аль-Ахбаби добавил, что наибольшее желание полететь в космос изъявили молодые жители страны.
Напомним, что 3 октября экипаж "Союза МС-12" с тремя космонавтами на борту вернулся с МКС. Среди них был и первый астронавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури.
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