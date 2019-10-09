Nissan отзывает в России почти 162 тысячи авто

Компания Nissan отзывает с российского рынка 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida, выпущенных с января 2007 по август 2014 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Росстандарта.
Поводом для такого решения стала возможная неисправность газогенератора бездымного типа в подушке безопасности пассажира. Такая неисправность в ряде случаев может стать причиной некорректного срабатывания подушки безопасности.
Официальные дилеры проинформируют владельцев машин, попавших под отзыв, о необходимости привезти транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.
— Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт, — отметили в ведомстве.
В рамках работ специалисты должны будут проверить подушки безопасности и заменить газогенератор в случае необходимости.
Ранее сообщалось, что руководитель японской компании Nissan Motor Хирото Саикава ушёл в отставку.
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