Пасынок полицейского сбил трёх подростков на ВПП сельского аэродрома

Авария с участием 18-летнего водителя произошла глубокой ночью на взлётно-посадочной полосе, где забайкальская молодёжь устраивает гонки.

ЧП произошло на взлётно-посадочной полосе аэродрома в селе Кыра. Там в ночь на 8 октября 18-летний молодой человек сбил трёх подростков. Как сообщает "МК в Чите" со ссылкой на главу района Любовь Сакияеву, один из пострадавших погиб.

— 18-летний молодой человек, который сбил подростков, — это пасынок замначальника отдела полиции. У нас взлётно-посадочная полоса — лучшая в крае, там постоянно гоняет молодёжь на машинах, на мотоциклах. Во время случившегося была глубокая ночь, школьники выходили со взлётной полосы, — отметила Сакияева.

Двое пострадавших подростков находятся сейчас в больнице.

Также отмечается, что у пасынка полицейского, находившегося за рулём, нет водительского удостоверения.

Напомним, накануне в Ельце внедорожник сбил двух девочек на пешеходном переходе у школы. Их доставили в больницу с травмами.

Кыра — это отдалённое село, которое расположено на границе с Монголией. Там проживает около 4,5 тысячи человек. Путь туда составляет 450 километров от краевого центра, то есть 6 часов пути на машине, а на самолёте — в три раза быстрее. В прошлом году в Кыре отремонтировали взлётную полосу, которая не использовалась более 20 лет.