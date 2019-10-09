Вертолёт Ми-35 снёс трибуны на военном параде — видео

Торжественное мероприятие было посвящено 74-летней годовщине образования Национальной армии Индонезии.

Транспортно-боевой вертолёт Ми-35 российского производства продемонстрировал разрушительную мощь нестандартным способом. На военном параде в Индонезии летательный аппарат случайно разрушил трибуну. Видео инцидента попало в Сеть.

На кадрах ролика видно, как вертолёт на высоте менее 10 метров пролетает над трибуной военнослужащих и сооружениями, возведёнными к параду. Набегающие от винтов воздушные потоки буквально снесли плакаты, навесы и другие плохо закреплённые временные конструкции. В воздух были подняты облака пыли, а остатки объектов разлетелись в разные стороны.

По данным местных СМИ, в результате происшествия никто серьёзно не пострадал.