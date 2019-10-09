Вертолёт Ми-35 снёс трибуны на военном параде — видео

(#Indonesian Army #TNIAD Mi-35P during #TNI 74th anniversary parade in, allegedly, Natuna, Riau Islands)@200_zoka @Chopsyturvey @VinodDX9 @saptak__mondal @peterpobjecky @SEEKINGTHETRU17 @PutinDaGreat1 @johnhand9 @jiks @Russ_Warrior @ConflictTeam pic.twitter.com/eXij3HHCqn— Sukhoi Su-57 frazor🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) 8 октября 2019 г.
Транспортно-боевой вертолёт Ми-35 российского производства продемонстрировал разрушительную мощь нестандартным способом. На военном параде в Индонезии летательный аппарат случайно разрушил трибуну. Видео инцидента попало в Сеть.
На кадрах ролика видно, как вертолёт на высоте менее 10 метров пролетает над трибуной военнослужащих и сооружениями, возведёнными к параду. Набегающие от винтов воздушные потоки буквально снесли плакаты, навесы и другие плохо закреплённые временные конструкции. В воздух были подняты облака пыли, а остатки объектов разлетелись в разные стороны.
По данным местных СМИ, в результате происшествия никто серьёзно не пострадал.
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