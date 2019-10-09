В здании биофака МГУ произошёл пожар

В настоящий момент студентам разрешили вернуться в здание. Пострадавших в результате инцидента нет.

Более 200 студентов и преподавателей эвакуировали из-за возгорания в здании биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на Ленинских горах. Лайф публикует кадры с места происшествия.

Причиной эвакуации стали пожар и задымление в лаборатории кафедры экологии и географии растений, расположенной на пятом этаже. Как уточняется, в сухожаровом шкафу помещения загорелся трубчатый электронагреватель.

Огонь удалось потушить до приезда пожарных, пострадавших нет. К слову, студентам уже разрешили вернуться в здание.