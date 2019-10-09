Куклачёв поразит публику новым номером — верхом на медведе с котом на плече

При этом на плече артиста будет сидеть одна из его пушистых воспитанниц — в качестве охранницы.

Российский цирковой артист Юрий Куклачёв готовится поразить публику новым трюком: во время шоу 15 октября он проедет верхом на медведе. Об этом знаменитый дрессировщик кошек рассказал на пресс-конференции, Лайф вёл прямую трансляцию.

Артист отметил, что во время уникального трюка у него на плече будет сидеть кошка. В связи с этим он рассказал, как разные животные ладят между собой во время исполнения подобных номеров.

— Кошка на плече будет сидеть и смотреть: "Ты не вздумай моего папу обидеть". Кошка может броситься и разорвать медведя. Слышали про такое выражение "медвежья болезнь"? Он всю комнату может намочить с испугу. Они очень пугливые животные, — отметил Куклачёв.

Дрессировщик также рассказал историю о том, как слон испугался пустого ведра, выбежал со двора, выломав дубовые ворота, и в результате провалился под лёд близлежащей реки. К счастью, животное удалось достать.

Также Куклачёв заявил, что готов выйти с автоматом против хозяйки, мечтающей увеличить губы кошке.