Из детского лагеря под Томском украли баню, столовую и туалеты

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Фото © VK / ПЕРЕВАЛ — детский и семейный отдых

В лагере отдыхали воспитанники детских домов и дети из малообеспеченных семей. Нанесённый ущерб администрация оценила в 300 тысяч рублей.

Неизвестные разобрали и вывезли баню, столовую, кухню и туалеты из детского палаточного лагеря "Перевал", расположенного у деревни Малое Протопопово в Томской области. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

<p>Территория лагеря до инцидента. Фото © VK / <a href="https://vk.com/perevaltomsk" target="_blank"><strong><ins>ПЕРЕВАЛ — детский и семейный отдых</ins></strong></a></p>

О похищении в полицию заявили 7 октября.

<p>Территория лагеря после инцидента. Фото © VK / <a href="https://vk.com/perevaltomsk" target="_blank"><strong><ins>ПЕРЕВАЛ — детский и семейный отдых</ins></strong></a></p>

Администрация лагеря рассказала о происшествии в социальных сетях.

Наш лагерь, который был специально построен, наглым образом разобран, распилен и вывезен. Столовая, кухня, баня и туалеты уничтожены. Возбуждено уголовное дело, — написали в группе лагеря в соцсети "ВКонтакте".

В заявлении также отметили, что оценивают нанесённый ущерб в 300 тысяч рублей.

В лагере отдыхали воспитанники детских домов и дети из малообеспеченных семей. Деньги на их отдых получали из грантов и от спонсоров.

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