Из детского лагеря под Томском украли баню, столовую и туалеты

В лагере отдыхали воспитанники детских домов и дети из малообеспеченных семей. Нанесённый ущерб администрация оценила в 300 тысяч рублей.

Неизвестные разобрали и вывезли баню, столовую, кухню и туалеты из детского палаточного лагеря "Перевал", расположенного у деревни Малое Протопопово в Томской области. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

О похищении в полицию заявили 7 октября.

Администрация лагеря рассказала о происшествии в социальных сетях.

— Наш лагерь, который был специально построен, наглым образом разобран, распилен и вывезен. Столовая, кухня, баня и туалеты уничтожены. Возбуждено уголовное дело, — написали в группе лагеря в соцсети "ВКонтакте".

В заявлении также отметили, что оценивают нанесённый ущерб в 300 тысяч рублей.

В лагере отдыхали воспитанники детских домов и дети из малообеспеченных семей. Деньги на их отдых получали из грантов и от спонсоров.