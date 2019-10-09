"Вертолёты России" опровергли падение топ-менеджера из окна из-за белок

При этом в компании подтвердили факт несчастного случая, сотрудник находится на больничном.

В холдинге "Вертолёты России" подтвердили информацию о том, что с заместителем гендиректора компании Игорем Чечиковым произошёл несчастный случай в нерабочее время. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом в пресс-службе уточнили, что информация об обстоятельствах инцидента, которая ранее появилась в СМИ, является ложной.

— Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазией авторов сообщений. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении.

Сейчас Чечиков находится на больничном. Медики доставили его в отделение клинической больницы с переломом основания черепа.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что топ-менеджер выпал из окна своего подмосковного коттеджа, пытаясь сфотографировать белок.