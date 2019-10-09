На Украине задержали мужчину, которому "заказали убийство" Зеленского

Украинские полицейские задержали жителя Кривого Рога, угрожавшего убить президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
— О подозрительном гражданине в полицию сообщили бдительные горожане. Мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского", — говорится в сообщении.
Задержанного доставили в районное отделение полиции. Выяснилось, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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