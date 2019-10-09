В Кремле не увидели политики в делах против участников незаконных митингов

74

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В делах против участников несанкционированных митингов в Москве нет политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идёт о судебных вердиктах, мы их, как вы знаете, не комментируем. Здесь нет и не может быть какой-то политики, — сказал он.

Несогласованные акции протеста прошли в Москве 14, 27 июля и 3 августа. В отношении некоторых участников были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападении на правоохранителей, ряд фигурантов были осуждены, с других обвинения сняли.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×