В Кремле не увидели политики в делах против участников незаконных митингов

В делах против участников несанкционированных митингов в Москве нет политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Речь идёт о судебных вердиктах, мы их, как вы знаете, не комментируем. Здесь нет и не может быть какой-то политики, — сказал он.

Несогласованные акции протеста прошли в Москве 14, 27 июля и 3 августа. В отношении некоторых участников были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападении на правоохранителей, ряд фигурантов были осуждены, с других обвинения сняли.