Песков назвал криминальным чтивом статью о "дестабилизации" Европы отрядом ГРУ

По его словам, Москва заинтересована в выстраивании хороших отношений с Европой и европейскими странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации The New York Times оценивает как "криминальное чтиво". Комментарий прозвучал в ответ на просьбу прокомментировать статью этого издания об "отряде ГРУ, дестабилизирующем Европу".

— Подобные публикации — это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction по-английски, — заявил Песков.

При этом он отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна заинтересована в выстраивании хороших отношений с Европой и европейскими странами.

Ранее Лайф сообщал, что статью NYT "о тайном отряде ГРУ" высмеял российский сенатор Алексей Пушков.