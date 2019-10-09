Песков заявил о возможности новых провокаций США после инцидента с Юмашевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасности новых провокаций со стороны США после задержания и допроса депутата Инги Юмашевой.
— Безусловно, далеко не единичные провокации американской стороны в отношении российских представителей говорят, что эта опасность есть и сохраняется, нужно сохранять бдительность, — прокомментировал Песков решение Госдумы приостановить командировки депутатов в США.
Напомним, инцидент с депутатом Ингой Юмашевой произошёл 5 октября в США. В аэропорту Нью-Йорка её задержали сотрудники ФБР и допрашивали около часа. И сейчас поездки депутатов Государственной думы в США приостановлены до тех пор, пока власти Штатов не объяснят произошедшую ситуацию.
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