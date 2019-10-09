В Москве на мужчину напали четверо с топором, объявлен план "Перехват"

Нападавшие ударили свою жертву по голове, отобрали сумку с деньгами и скрылись на синем Dodge Caravan.

На юго-востоке Москвы четверо неизвестных в масках жестоко ограбили мужчину. Об этом Лайфу сообщили в городском управлении МВД РФ.

Нападавшие ударили свою жертву топором по голове, отобрали сумку с деньгами и скрылись на синем Dodge Caravan. При этом они также угрожали мужчине пистолетом. В столице объявлен план "Перехват". По данным источника Лайфа, злоумышленники похитили около 50–60 тысяч долларов (3,25–3,89 миллиона рублей).

Инцидент произошёл около 13:20 по московскому времени на улице Генерала Кузнецова.