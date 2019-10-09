В Кузбассе собака откусила ребёнку пальцы

В Кузбассе уличная собака откусила ребёнку два пальца, мальчик госпитализирован, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областную детскую клиническую больницу.

— Была покусана левая рука, один палец она полностью откусила, его привезли уже без пальца, второй палец, он третий по счёту получается, он просто висел на какой-то кожной ткани, его пришили, рука вся была разодрана и разорвана… Операция длилась три часа, — рассказали в медучреждении.

Врачи также уточняют, что ребёнку около шести-семи лет. Но о реабилитации пока нет речи, впереди его ждёт ещё одна операция.

Напомним, ранее в Тверской области на двух детей напали бродячие собаки, в результате чего восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик получили рваные укусы.