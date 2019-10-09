Из-за аномального тепла на Алтае зацвела верба и проснулись божьи коровки

Эксперт отметил, что такие явления негативно сказываются на деревьях и насекомых, так как первые зацветут лишь спустя год, а вторые погибнут с наступлением холодов.

Аномальная 20-градусная жара в Алтайском крае спровоцировала повторное цветение вербы и прервала спячку насекомых. Об этом рассказала профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета Татьяна Терёхина.

Специалист добавила, что такая тёплая погода в октябре не характерна для региона и многие растения обманулись, отреагировав на неё.

— Сначала было резкое похолодание в сентябре, они подготовились к зиме, а тут снова тепло — вот деревья и решили, что наступила весна и пора цвести. Такая же ситуация с проснувшимися божьими коровками, которые летают везде сейчас, — рассказала она "Интерфаксу".

При этом Терёхина отметила, что подобные аномалии негативно сказываются на деревьях и насекомых, так как первые зацветут лишь через год, а вторые погибнут с наступлением холодов.

— Божьи коровки просто погибнут с наступлением холодов.Они накопили жировое тело, впали в спячку — и вдруг из-за жары проснулись, а вновь впасть в спячку уже не смогут, — объяснила профессор.

Из-за высоких температур также повысилась пожароопасность. В региональном главке МЧС РФ жителей края предупредили о высокой вероятности лесных и степных пожаров. На сайте Администрации Алтайского края отметили, что наиболее вероятно возникновение пожаров в период с 9 по 11 октября.