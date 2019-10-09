Учёный рассказала о редком для России виде рака, от которого нет лекарства

При нейрофиброматозе у ребёнка образуются опухоли в центральной нервной системе, а к пяти годам заболевший уже теряет слух и равновесие.

Учёный Дина Степанова рассказала о нейрофиброматозе II типа — редкой и тяжёлой форме рака, о котором даже не знают многие врачи. По словам специалиста, от этого заболевания в мире страдает один человек на каждые 25 тысяч. В России соотношение 1 к 60 тысячам.

Как сообщает "360", ребёнок, заболевший нейрофиброматозом, может не дожить и до 20 лет. В редких случаях речь идёт о 30 годах.

— По нейрофиброматозу публикаций в России нет, клинических исследований нет. Для таких детей в принципе вообще единственный шанс получить хоть какое-то лечение — это попасть в клинические протоколы, — сказала Степанова.

При нейрофиброматозе у ребёнка образуются опухоли в центральной нервной системе. К пяти годам появляется уже несколько новообразований, в результате чего заболевший теряет слух и равновесие. Чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, требуется специальный скрининг.

На базе РНИМУ имени Н.И. Пирогова Степанова обустроила лабораторию, но для полноценной работы ей не хватает финансирования — многое приходится покупать за свои деньги. Женщина надеется, что ей удастся привлечь внимание врачей к проблеме и превратить лабораторию в центр научных исследований.