Лайф публикует видео с места вооружённого ограбления в Москве

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В распоряжении Лайфа оказался видеоролик с места нападения четверых неизвестных в масках на мужчину на юго-востоке Москвы.

Очевидец рассказал о первых минутах после инцидента. Он увидел автомобиль KIA Rio и лежащего в луже крови мужчину. Рядом находились люди, которые поддерживали голову пострадавшего и вызывали скорую помощь.

Напомним, Лайф ранее сообщал, что злоумышленники ударили мужчину топором по голове и похитили около 50–60 тысяч долларов, после чего скрылись на синем Dodge Caravan. В столице был объявлен план "Перехват".

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