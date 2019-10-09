В Москве трёхмесячный ребёнок получил перелом черепа, упав в ванну

В ходе беседы с матерью мальчика оперативники выяснили, что он упал, когда женщина собиралась его купать.

Трёхмесячный сын москвички получил тяжёлые травмы головы в результате падения в ванну. О происшествии сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, вечером 8 октября в детскую больницу доставили грудного ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом костей черепа.

В ходе беседы с матерью мальчика оперативники выяснили, что он упал, когда женщина собиралась его купать.

— Женщина пояснила, что собиралась купать сына и положила его на пеленальный столик около ванны. Когда она наклонилась, чтобы проверить температуру воды, мальчик скатился со столика и упал в ванну, — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент мальчик находится в хирургическом отделении. Обстоятельства происшествия уточняются.