Посетительницу московской кофейни ударило током, она в больнице

26-летнюю жительницу Подмосковья ударило током в кофейне в "Москве-Сити" после того, как она случайно дотронулась до проводов.

Пострадавшая уронила заколку между стойкой и стеной, где были расположены электрические розетки с подключёнными электроприборами, и протянула туда руку, чтобы достать аксессуар.

— Я вообще не поняла, как такое могло произойти. У меня, правда, были влажные руки после посещения уборной, но провода не были оголены и не искрили. Я сама работаю в кофейне и хорошо знаю технику безопасности, — рассказала МК девушка.

Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.