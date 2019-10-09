Лайф публикует видео жестокого нападения налётчиков с топором на мужчину

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом нападения четырёх налётчиков, вооружённых топором, на мужчину в московском районе Жулебино. На кадрах видно, как группа накинулась на свою жертву, повалила не землю и начала бить.

Жестоко избив мужчину, преступники схватили его сумку и сбежали с места преступления. Они скрылись на синем авто Dodge Caravan. В столице объявлен план "Перехват".

По данным источника Лайфа, злоумышленники похитили около 50–60 тысяч долларов (более трёх миллионов рублей).