Момент стрельбы в немецком Галле попал на видео

Уже задержан один из причастных к стрельбе, жертвами которой стали два человека.

В Сети появилось видео с моментом стрельбы в немецком городе Галле. Его опубликовала общественная телерадиокомпания MDR в "Твиттере".

На кадрах видно, как один из злоумышленников выходит из автомобиля и сразу же открывает огонь. Причём оружие, которое использовал стрелок, больше похоже на однозарядное ружьё, а не на автомат, как ранее сообщали СМИ.

Тем временем полиция немецкого города сообщила о первом задержании. При этом подробности не приводятся.

— Наши подразделения задержали одного человека. Несмотря на это, сохраняйте бдительность. Полиция увеличила присутствие в округе Галле и работает над стабилизацией ситуации, пока не будут установлены все данные, — говорится в сообщении управления полиции Галле в "Твиттере".

Кроме того, правоохранители призвали граждан сохранять спокойствие и заявили, что в настоящее время изучают дополнительную информацию, поступившую от местного населения.

Как уже сообщал Лайф, огонь у синагоги в немецком Галле открыли два стрелка. Жертвами стрельбы стали два человека, есть раненые.