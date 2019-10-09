Момент стрельбы в немецком Галле попал на видео

Immagini da #Halle via @MDR_aktuell : gli assalitori pic.twitter.com/MlHUU9pLFo— Jeanne Perego (@jeperego) 9 октября 2019 г.
В Сети появилось видео с моментом стрельбы в немецком городе Галле. Его опубликовала общественная телерадиокомпания MDR в "Твиттере".
На кадрах видно, как один из злоумышленников выходит из автомобиля и сразу же открывает огонь. Причём оружие, которое использовал стрелок, больше похоже на однозарядное ружьё, а не на автомат, как ранее сообщали СМИ.
Gunner from #Halle pic.twitter.com/lbJQYbqliN— Premysl Czech (@CzechPremysl) 9 октября 2019 г.
Тем временем полиция немецкого города сообщила о первом задержании. При этом подробности не приводятся.
— Наши подразделения задержали одного человека. Несмотря на это, сохраняйте бдительность. Полиция увеличила присутствие в округе Галле и работает над стабилизацией ситуации, пока не будут установлены все данные, — говорится в сообщении управления полиции Галле в "Твиттере".
Кроме того, правоохранители призвали граждан сохранять спокойствие и заявили, что в настоящее время изучают дополнительную информацию, поступившую от местного населения.
Как уже сообщал Лайф, огонь у синагоги в немецком Галле открыли два стрелка. Жертвами стрельбы стали два человека, есть раненые.
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