Украинка получила гражданство РФ в 99 лет

Пенсионерка из Нижневартовска, всю жизнь прожившая на территории Украины, получила российское гражданство в 99 лет. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
— Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на территории Украины, а после уже в солидном возрасте ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери, — отметили в УМВД РФ.
В сообщении отметили, что с пониманием отнеслись к возрасту женщины и в кратчайшие сроки оформили гражданство.
Ранее Лайф сообщал, что иностранцам могут разрешить получать гражданство РФ без отказа от своего.
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