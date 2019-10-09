Суд оставил в силе приговор Кириллу Жукову, ударившему росгвардейца

По версии следствия, во время несогласованного митинга 27 июля он хватал омоновца за лицо.

Мосгорсуд оставил без изменений приговор Кириллу Жукову, осуждённому на три года общего режима за нападение на сотрудника ОМОНа в ходе несанкционированного митинга 27 июля.

Как уже сообщал Лайф, Жукову предъявлено обвинение по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни" и "Участие в массовых беспорядках". По версии следствия, во время несогласованного митинга он хватал омоновца за лицо. Своей вины фигурант дела так и не признал, хотя его действия попали на видео.

А вот Ивану Подкопаеву, распылившему баллончик в полицейских на несогласованном митинге в Москве 27 июля, смягчили приговор. Согласно решению Мосгорсуда, участник несанкционированной акции вместо трёх лет в колонии отсидит два года.