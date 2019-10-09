Суд оставил в силе приговор Кириллу Жукову, ударившему росгвардейца

Мосгорсуд оставил без изменений приговор Кириллу Жукову, осуждённому на три года общего режима за нападение на сотрудника ОМОНа в ходе несанкционированного митинга 27 июля.
Как уже сообщал Лайф, Жукову предъявлено обвинение по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни" и "Участие в массовых беспорядках". По версии следствия, во время несогласованного митинга он хватал омоновца за лицо. Своей вины фигурант дела так и не признал, хотя его действия попали на видео.
А вот Ивану Подкопаеву, распылившему баллончик в полицейских на несогласованном митинге в Москве 27 июля, смягчили приговор. Согласно решению Мосгорсуда, участник несанкционированной акции вместо трёх лет в колонии отсидит два года.
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