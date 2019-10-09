КамАЗ раздавил "ниву" в Дагестане, три человека погибли — видео

178

В результате столкновения КамАЗа и "нивы" в Дербентском районе Дагестана три человека погибли. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

<p>Фото © LIFE</p>

Инцидент произошёл недалеко от поселения Маджалис. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель грузовика, с места инцидента он скрылся. На кадрах видно, что внедорожник получил серьёзные повреждения.

<p>Фото © LIFE</p>

Также Лайф публикует список жертв аварии.

Погибшие:

1) Рамазанов Ж.К.

2) Рамазанов Р.К.

3) Рамазанова Т.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×