КамАЗ раздавил "ниву" в Дагестане, три человека погибли — видео

В результате столкновения КамАЗа и "нивы" в Дербентском районе Дагестана три человека погибли. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошёл недалеко от поселения Маджалис. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель грузовика, с места инцидента он скрылся. На кадрах видно, что внедорожник получил серьёзные повреждения.
Также Лайф публикует список жертв аварии.
Погибшие:
1) Рамазанов Ж.К.
2) Рамазанов Р.К.
3) Рамазанова Т.
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