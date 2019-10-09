Эрдоган говорил с Путиным перед ударом по САР. Кремль призывал взвесить ситуацию

Телефонный разговор о возможных последствиях кризиса прошёл сегодня по инициативе турецкой стороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии турецкой операции в Сирии позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Стороны обсудили возможность урегулирования кризиса в САР, также Путин призвал турецких партнёров взвесить ситуацию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнёров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса. При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения её суверенитета, — говорится в сообщении.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры государств также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, 5 октября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнёт операцию по созданию зоны безопасности в Сирии. Затем 7 октября ВВС страны нанесли авиаудар по базе курдов. 9 октября Анкара официально объявила о начале операции.