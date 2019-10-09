Подмосковного полицейского уволили за интимную связь с 13-летней

К дисциплинарной ответственности были привлечены два должностных лица ведомства.

В городе Жуковском Московской области уволили сотрудника полиции за интимную связь с несовершеннолетней девочкой.

— По результатам проверки полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесёт наказание в соответствии с законодательством, — рассказала ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МВД России Татьяна Петрова.

К дисциплинарной ответственности также привлечены два должностных лица.

Ранее сообщалось, что сотрудника ППС в городе Жуковском заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.