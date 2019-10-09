Воспитателя уволили за объяснение детям эпизода из "Конька-горбунка"

Неприятности начались после того, как женщина решила рассказать детям, что значит "посадить на кол".

Воспитательницу детского сада из Таганрога уволили за объяснение подопечным фразы из сказки "Конёк-горбунок". Дети спросили, что значит "посадить на кол", воспитатель объяснила, и в итоге её обвинили в "психическом насилии", сообщает "Коммерсант".

— Во время чтения сказки ''Конёк-горбунок'' на вопрос ребёнка о том, ''что значит посадить на кол'', она разъяснила, что ''человека посадили на кол, кол проходил через тело человека, и потом человек умирал''. В такой форме она провела словарную работу с детьми подготовительной группы, — говорится в решении Ростовского областного суда.

На женщину пожаловались родители. После обращения была проведена проверка. Комиссия пришла к выводу, что рассказы женщины негативно отразились на психическом здоровье детей.

У одного из них после рассказа появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти и нежелание идти в детский сад. Сама женщина утверждает, что никакого проступка не совершала и выполняла свои обязанности в соответствии с планом работы.