Ставропольский магазин оштрафовали за игрушечного бен Ладена

Ставропольская полиция оштрафовала владельца детского магазина "Карапуз" за продажу фигурок террориста Усамы бен Ладена. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
Владелец магазина купил кукол около десяти лет назад. Они шли в составе набора фигурок с воинскими формированиями разных стран мира. Но в течение этого времени игрушечного главаря террористической организации "Аль-Каида"* так никто и не купил.
Напомним, две фигурки экс-главы преступной группировки Усамы бен Ладена продавали в детском магазине по 4900 рублей каждую. Однако после волны возмущения интернет-пользователей кукол сняли с продажи.
Теперь предпринимателю грозит штраф в соответствии со статьёй 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена".
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram