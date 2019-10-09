На Урале неизвестный напал на гулявшую с младенцем женщину

На помощь пострадавшей пришёл прохожий, но злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.

В Каменске-Уральском неизвестный пытался задушить молодую женщину, гулявшую с коляской, сообщает URA.ru.

— Поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина напал на женщину, гулявшую с коляской, и начал её душить. Его спугнули появившиеся прохожие. Место, где совершено нападение, глухое — за школой начинаются овраги, а дальше кладбище. Проводится проверка сообщения, — рассказал источник.

Также сообщается, что в ГУ МВД РФ по Свердловской области происшествие подтвердили.

— К сожалению, это правда... Он не смог довести дело до конца, так как, услышав крик о помощи, вмешался другой мужчина, который также прогуливался со своим ребёнком. Злоумышленник скрылся в ближайшей лесопарковой зоне, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители, составляется портрет подозреваемого.