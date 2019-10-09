Джабаров — об операции Турции в Сирии: Россия не будет втягиваться в конфликт

Сенатор Владимир Джабаров, комментируя начало операции Турции на севере Сирии, заявил, что Россия не будет втягиваться в этот конфликт.

— Россия точно не будет втягиваться, это не наш конфликт. Российские вооружённые силы находятся на сирийской территории не для этого, их цель — содействие в освобождении Сирии от международного терроризма, — заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам в разговоре с РИА "Новости".

Сенатор также отметил, что для российских баз в Сирии турецкая операция не представляет никакой угрозы, так как они находятся в другой части страны.

Сегодня Турция начала военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом в прямом эфире объявил президент страны Реджеп Эрдоган.