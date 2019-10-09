Росводресурсы назвали самое чистое место в России: Там, где нет людей

Комментируя итоги Всероссийской акции по уборке водоёмов "Вода России", представитель ведомства отметил, что множество территорий требуют серьёзного внимания.

Самые экологически чистые места в России — те, где нет людей, заявил советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

Комментарий прозвучал на фоне обсуждения итогов Всероссийской акции по уборке водоёмов "Вода России". Советник главы Росводресурсов отметил, что волонтёры выявили множество мест, которые требуют внимания на "корпоративном" уровне. Он также рассказал о самых экологически чистых регионах в стране.

— Самое чистое место — там, где нас нет, а там, где мы есть, к сожалению, очень грязно. Ещё чисто там, где нет воды, например, в Калмыкии. В Крыму, например, где есть кусок дикого пляжа, катастрофа какая-то. Чего только там нет, даже холодильники! — приводит его слова НСН.

При этом Разбаш добавил, что чисто также и на тех территориях, которые отданы в аренду.

Отмечается, что в рамках ежегодной акции "Вода России" в 2019 году волонтёры собрали 1,5 миллиона мешков мусора.