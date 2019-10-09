Украинские радикалы прорвали блокпост на пути к месту разведения сил в Донбассе

Члены партии "Национальный корпус" хотят раскрасить все дома в Золотом в цвета украинского флага.

Украинские националисты прорвали полицейский блокпост и направились в сторону города Золотое, где должно было состояться разведение сил сторон конфликта в Донбассе. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на заявление главы партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого.

По его словам, полиция пропустила автоколонну радикалов, которые намерены провести в Золотом акцию протеста против разведения сил. Власти при этом никак не мешают радикалам устраивать политические акции, несмотря на тот факт, что они находятся в режимной зоне. Так, например, члены корпуса хотят раскрасить все дома в Золотом в цвета украинского флага.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. Тем не менее в назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. В ЛНР в свою очередь в этом обвинили Украину.