Матвиенко поддержала идею введения специализаций в конкурсе "Лидеры России"

В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в сферах "Здравоохранение", "Наука", а также "Финансы и технологии".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала запуск в третьем сезоне проекта "Лидеров России" профильных специализаций ("Наука", "Здравоохранение" и "Финансы и технологии") в дополнение к основному конкурсу. По мнению Матвиенко, которая и сама является наставницей конкурса, это нововведение позволит выявить наиболее подготовленных управленцев в каждой сфере.

— Сегодня главная проблема — отсутствие профессионально подготовленных управленцев и в образовании, и в здравоохранении, и в социальной сфере. Такая специализация позволит выявить ярких, интересных людей, имеющих уже опыт работы в этих сферах, и дать им возможность использовать социальные лифты для занятия руководящих постов в этих отраслях, — заявила спикер Софведа в среду.

Матвиенко отдельно обратилась к женщинам нашей страны, призвав их не сомневаться в своих силах и участвовать в "Лидерах России".

— Я очень поддерживаю этот конкурс. Все предыдущие доказали свою эффективность. Моя подопечная назначена в Российский фонд прямых инвестиций. Она активно работает и ещё занимается проектом "Женское лидерство", — поделилась она.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября, а продлится онлайн-регистрация до 27 октября включительно.

Ранее стало известно, что свыше 46,5 тысячи человек уже подали заявку на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" в первые дни после объявления регистрации.