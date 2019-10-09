Минюст РФ выявил финансирование ФБК из-за рубежа

По данным ведомства, только в 2019 году организация получила 140 тысяч рублей, в том числе из Испании. Именно это и послужило основанием для включения ФБК в реестр.

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией был включён в перечень НКО-иноагентов, поскольку Министерство юстиции обладает всеми доказательствами иностранного финансирования организации. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента по делам некоммерческих организаций ведомства Владимир Титов.

— Было установлено, что ФБК фактически имеет все признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Это прежде всего занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования, — подчеркнул он.

По предварительным данным, только в 2019 году организация получила из-за рубежа 140 тысяч в рублёвом эквиваленте, в том числе из Испании. По словам Титова, именно после этого организацию включили в реестр.

Он добавил, что министерство готово защищать свою позицию в суде, так как "имеет доказательную базу на руках". Также Титов отметил, что решение Минюста никак не связано с текущим расследованием Следственного комитета РФ о финансировании ФБК.

Ранее Минюст объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. В Кремле прокомментировали эту новость, отметив, что "это прерогатива Минюста".