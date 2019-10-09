Путин — о зарплате медиков: Она должна быть справедливой и мотивировать к работе

Зарплата медиков должна быть справедливой и мотивировать их к эффективной работе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В частности, они обсудили вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.

— И очень важный вопрос — это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте (в первичном звене здравоохранения) мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос, — пояснил глава государства.

Медведев в свою очередь заявил, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране.

2 октября в Кремле состоялось совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения. В ходе совещания был поднят вопрос о сроках введения новой системы оплаты труда медработников.