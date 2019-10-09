Трамп назвал ложью слова о его "сумасшедшем" разговоре с Зеленским

Американский лидер заявил, что их разговор с Зеленским был "прекрасным". Трамп призвал извиниться перед ним и прекратить "смешной импичмент".

Президент США Дональд Трамп назвал ложью заявление информатора о том, что его разговор с главой Украины Владимиром Зеленским был "сумасшедшим".

— Так называемый осведомитель, не зная, что я собираюсь опубликовать точную стенограмму, заявил, что мой разговор с украинским президентом был "сумасшедшим, пугающим и полностью неинформативным в вопросах национальной безопасности." Это большая ложь. Прочтите стенограмму! — написал Трамп в "Твиттере".

Американский президент отметил, что его разговор с Зеленским был "прекрасным". Трамп добавил, что информатор и другие должны извиниться перед ним и прекратить "смешной импичмент".

Напомним, 25 сентября Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Дело в том, что Байден является потенциальным соперником Трампа на грядущих выборах президента в 2020 году. Президент Украины Владимир Зеленский сначала согласился рассмотреть дело, а позднее сменил позицию, заявив, что не будет этого делать.