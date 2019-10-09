Опубликовано видео пусков ракет "Калибр" с подлодки в Чёрном море

Для организации учений и обеспечения безопасности были использованы боевые корабли и самолёты морской авиации Черноморского флота.

Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.

— Пуски ракет осуществлены из подводного положения. Ракеты "Калибр" успешно поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук и на одном из морских полигонов Черноморского флота, — говорится в сообщении ведомства на странице "ВКонтакте".

Также уточняется, что учения были плановыми и для их организации было задействовано около 20 боевых кораблей и дополнительных судов, а также самолёты морской авиации.