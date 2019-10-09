МИД Турции пригласил послов стран Совбеза ООН из-за начала операции в Сирии

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Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел Турции направило приглашения послам стран — членов Совета безопасности ООН для уведомления их о начале военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МИД.

Послы стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, приглашены в наше министерство для получения информации об операции "Источник мира" в Сирии, — говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября Анкара официально объявила о начале операции. До принятия этого решения турецкий лидер Реджеп Эрдоган говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить ситуацию.

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