МИД Турции пригласил послов стран Совбеза ООН из-за начала операции в Сирии

Министерство иностранных дел Турции направило приглашения послам стран — членов Совета безопасности ООН для уведомления их о начале военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МИД.

— Послы стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, приглашены в наше министерство для получения информации об операции "Источник мира" в Сирии, — говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября Анкара официально объявила о начале операции. До принятия этого решения турецкий лидер Реджеп Эрдоган говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить ситуацию.