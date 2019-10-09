Уфимец избил 13-летнюю дочь за фото с кальяном — видео

Разгневанный отец пришёл за дочерью прямо в заведение. Помочь ей попытались двое ухажёров.

Житель Уфы избил 13-летнюю дочь за опубликованное ею фото, где она курит кальян. Об этом сообщает UFA1.ru.

Отец, увидев фото в соцсетях, отправился вместе с её бабушкой прямо в заведение, где находилась девочка. Они увели её домой, но вслед за ними последовали ухажёры дочери, в результате чего возникла потасовка в подъезде.

Уже в лифте дома мужчина с побоями набросился на девочку и бабушку, которая пыталась его успокоить.

— В отношении мужчины составлен протокол по статье 5.35 КоАП России. Это неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас проводится судмедэкспертиза пострадавшей девушки, — сообщили изданию в пресс-службе УМВД России по Республике Башкортостан.