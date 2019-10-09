Ростовского пенсионера осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

По предварительным данным, мужчина встречался с представителями разведки на украинской стороне и передавал им информацию о ситуации в приграничном районе.

Ростовский областной суд 9 октября приговорил жителя граничащего с Украиной посёлка Чертково к 12 годам колонии за шпионаж в пользу спецслужб Незалежной. Об этом сообщил представитель суда.

— Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье "Государственная измена", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима, — цитирует представителя суда РИА "Новости".

По данным УФСБ, пенсионер встречался с представителями иностранной разведки на украинской стороне и передавал им информацию. Спецслужбы Незалежной интересовались дислокацией военной техники, а также ситуацией в различных сферах экономики и общественно-политической жизни на приграничной территории.

Пенсионер был задержан в ноябре 2018 года. Во время обыска правоохранители обнаружили десять коробок из-под телефонов, множество сим-карт, а также паспорта РФ и Украины, оформленные на его имя.