Путин освободил Глазьева от должности советника президента

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Сергей Глазьев. Фото © ТАСС/"Ведомости" / Евгений Разумный

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который освободил Сергея Глазьева от должности советника президента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника президента РФ, — говорится в указе главы государства.

Как уже сообщалось, 1 октября Глазьева утвердили на посту министра Евразийской экономической комиссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого пояснил, что Глазьев не сможет совмещать и работу на ЕЭК, и на президента.

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