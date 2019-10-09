Путин освободил Глазьева от должности советника президента

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который освободил Сергея Глазьева от должности советника президента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
— Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника президента РФ, — говорится в указе главы государства.
Как уже сообщалось, 1 октября Глазьева утвердили на посту министра Евразийской экономической комиссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого пояснил, что Глазьев не сможет совмещать и работу на ЕЭК, и на президента.
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