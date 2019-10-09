В Петергофе из фонтана выловили лису, нырнувшую за уткой — видео

Гранитное обрамление оказалось для рыжей хищницы слишком высоким, из-за чего она долгое время не могла выбраться на берег.

В Петергофе неравнодушный прохожий спас лису, которая упала в фонтан, охотясь за уткой. Соответствующее видео было опубликовано в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Лиса, которая живёт на территории государственного музея-заповедника "Петергоф", во время охоты упала в водоём. Судя по ролику, она оказалась в Самсониевском канале. Благодаря тому что фонтан был отключён, животное не пострадало, однако самостоятельно выбраться на берег не смогло.

Лисице на помощь пришёл неравнодушный посетитель музея-заповедника по имени Валера. Несмотря на прохладную погоду и ледяную воду, он спустился в водоём, схватил животное за шкирку, вытащил на берег и отпустил.