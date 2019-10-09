Зеленский пожаловался на отсутствие "формулы" для возвращения Крыма

Также глава государства отметил, что Украине нужна не только сильная дипломатия, но и армия.

Украина намерена использовать международных партнёров для "возвращения Крыма", однако для этого процесса не имеет "формулы Штайнмайера". Об этом президент страны Владимир Зеленский рассказал каналу "Крым. Реалии TV".

— Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится, — уточнил Зеленский.

Также глава государства отметил, что Украине нужна не только сильная дипломатия, но и армия.

Напомним, на прошлой неделе Украина согласовала "формулу Штайнмайера", в рамках которой определяется особый статус Донбасса. Крым же вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно". На днях спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что в советские времена Крым сначала принадлежал РСФСР.