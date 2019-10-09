Зеленский пожаловался на отсутствие "формулы" для возвращения Крыма

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Фото © AP Photo / Seth Wenig

Также глава государства отметил, что Украине нужна не только сильная дипломатия, но и армия.

Украина намерена использовать международных партнёров для "возвращения Крыма", однако для этого процесса не имеет "формулы Штайнмайера". Об этом президент страны Владимир Зеленский рассказал каналу "Крым. Реалии TV".

Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится, — уточнил Зеленский.

Также глава государства отметил, что Украине нужна не только сильная дипломатия, но и армия.

Напомним, на прошлой неделе Украина согласовала "формулу Штайнмайера", в рамках которой определяется особый статус Донбасса. Крым же вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно". На днях спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что в советские времена Крым сначала принадлежал РСФСР.

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